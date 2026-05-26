Jannik Sinner ha vinto in tre set contro un giocatore francese con una vittoria di 6-1, 6-3, 6-4 in poco più di due ore, nel suo esordio serale a Roland Garros. Con questa vittoria, ha raggiunto il trentesimo successo consecutivo. Lo svedese ha commentato che non è stato semplice iniziare nella sessione serale e ha detto di essere stato emozionato per l'addio di un altro tennista.

6-1 6-3 6-4 in poco più di due ore. Jannik Sinner ha debuttato al Roland Garros 2026 battendo in tre set la wild card francese Clement Tabur nella sessione serale sul Philippe Chatrier e centrando così il trentesimo successo consecutivo. Prosegue dunque la marcia trionfale del numero uno al mondo, che tornerà in campo giovedì per sfidare al secondo turno dello Slam parigino l’argentino Juan Manuel Cerundolo. “ Sono felice di essere tornato qui, è un posto davvero speciale. Ho grandi ricordi qui, sto provando a dare il mio meglio. Non è mai facile il primo turno di uno Slam, soprattutto in una sessione serale. Grazie a tutti per il supporto e per essere stati corretti con me nonostante stessi giocando contro un tennista francese “, le prime dichiarazioni a caldo dell’azzurro nell’intervista di rito concessa nell’immediato post-partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Mai semplice esordire nella sessione serale. L’addio di Monfils mi ha emozionato”

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Jannik Sinner Practice Points @ Indian Wells 2026 (Court Level View)

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