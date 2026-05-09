LIVE Sinner-Ofner ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 debutta nella sessione serale

Oggi si gioca al torneo ATP di Roma, con il primo giocatore della classifica mondiale che esordisce nella sessione serale. La partita tra il numero uno e il suo avversario si sta svolgendo in diretta, e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La cronaca di questa sfida è disponibile per chi desidera seguire ogni scambio e ogni punto in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’austriaco Sebastian Ofner, valido per il secondo turno dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento sulla superfice del Rolland Garros di Parigi. L’azzurro vuole continuare a vincere, puntando anche al Golden Master: status che ottiene solo chi riesce a conquistare tutti i 9 tornei 1000, l’unico a riuscirsi è stato Novak Djokovic che ha chiuso il percorso nel 2018 con Cincinnati. L’azzurro torna a giocare un torneo casalingo dopo aver riscritto la storia del tennis mondiale visto che è l’unico giocatore della storia di questo sport a riuscire a vincere ben cinque Masters 1000 di fila (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 debutta nella sessione serale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 debutta nella notte contro il cecoBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner ed il... LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove sul Foro Italico, sessione serale a rischio?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:35 Intanto l’organizzazione del torneo procede di mezz’ora in mezz’ora per quanto riguarda i rinvii. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner-Ofner agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner, il cammino del n. 1 a Roma inizia con Ofner: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Sinner-Ofner, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 debutta nella sessione seraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner ... oasport.it Dove vedere in tv Sinner-Ofner, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSi chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà l'esordio ... oasport.it #Sinner, allenamento con #Cobolli al Foro. E dopo Parigi si fermerà fino a Wimbledon Il n.1 al mondo, che domani alle 19 esordirà con #Ofner, non risulta iscritto a tornei sull'erba prima dello Slam londinese x.com Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit