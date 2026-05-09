Roma accoglie Sinner | il n1 del mondo in campo contro Ofner nella sessione serale

Roma ospita nuovamente Jannik Sinner, che torna in campo dopo la finale raggiunta lo scorso anno contro Alcaraz. Nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia, il tennista italiano, attualmente numero uno del mondo, affronta nella sessione serale un avversario di livello, Ofner. La partita rappresenta un momento importante per Sinner, che si prepara a tornare in azione sul veloce romano.

AGI - Il grande giorno è arrivato. Un anno dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner torna agli Internazionali BNL d’Italia. Il n.1 del mondo farà il suo esordio nel primo match della sessione serale sul Campo Centrale (non prima delle 19) contro l’austriaco Sebastian Ofner (n.82). Tra i due sarà la prima sfida nel circuito maggiore. Tra i due l’unico precedente risale al lontano 2019: Sinner vinse in due set la partita al Challenger di Ortisei. C’è attesa anche per gli altri azzurri, con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Mattia Bellucci al maschile e Jasmine Paolini in campo per il suo match di terzo turno. La campionessa in carica, n.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma accoglie Sinner: il n.1 del mondo in campo contro Ofner nella sessione serale

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