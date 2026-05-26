Jannik Sinner il siluro di Mouratoglou | Non manderà tutto all' aria Ci sono in ballo i soldi

Jannik Sinner non rinuncerà ai propri impegni nel tennis, anche se ci sono questioni finanziarie in sospeso. Secondo le dichiarazioni di Mouratoglou, il giocatore non rischierà di compromettere la sua carriera per una redistribuzione degli introiti. La questione riguarda i soldi in gioco, e Sinner sembra determinato a mantenere gli accordi attuali. La sua posizione si basa sulla consapevolezza di quanto sia importante per lui la stabilità economica.

“Per un tennista come Jannik Sinner c’è così tanto in palio e non manderà tutto all'aria per una redistribuzione migliore degli introiti. Non avrebbe senso per lui”. È questa la frase con cui Patrick Mouratoglou ha fotografato il clima che si respira al Roland Garros attorno al tema più caldo delle ultime settimane: la redistribuzione dei ricavi degli Slam. Dopo le prime tensioni emerse agli Internazionali di Roma, dove diversi giocatori avevano aperto anche all’ipotesi di proteste più pesanti, a Parigi il malcontento si è tradotto in una forma di contestazione simbolica ma significativa. I tennisti hanno infatti scelto di limitare a 15 minuti le conferenze stampa e di evitare le tradizionali interviste televisive, mandando un messaggio preciso agli organizzatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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