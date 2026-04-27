Kostyuk tira in ballo Sinner a Madrid | Io acrobata? A Jannik lo sci ha dato più benefici
Dopo aver battuto McNally a Madrid, Marta Kostyuk ha ricordato il suo passato da acrobata e ha fatto un parallelo con Jannik Sinner, che prima di dedicarsi al tennis praticava lo sci. La giocatrice ha commentato con ironia la propria esperienza e ha suggerito che lo sci avrebbe portato benefici anche a Sinner. La riflessione si è concentrata sui passaggi tra sport diversi e le influenze che possono avere sulle performance.
Marta Kostuyk dopo la vittoria su McNally ha ripensato al suo passato da acrobata facendo un parallelo con Sinner impegnato nello sci prima di darsi al tennis.🔗 Leggi su Fanpage.it
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