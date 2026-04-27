Kostyuk tira in ballo Sinner a Madrid | Io acrobata? A Jannik lo sci ha dato più benefici

Dopo aver battuto McNally a Madrid, Marta Kostyuk ha ricordato il suo passato da acrobata e ha fatto un parallelo con Jannik Sinner, che prima di dedicarsi al tennis praticava lo sci. La giocatrice ha commentato con ironia la propria esperienza e ha suggerito che lo sci avrebbe portato benefici anche a Sinner. La riflessione si è concentrata sui passaggi tra sport diversi e le influenze che possono avere sulle performance.