Durante un allenamento, Jannik Sinner e Cameron Norrie hanno avuto uno scambio animato che ha portato Norrie a dire

Jannik Sinner e Cameron Norrie non se le sono mandate a dire in allenamento, prima dell’uscita del britannico contro Carlos Alcaraz. I due hanno trasformato un semplice lavoro di preparazione in una lunga maratona sul campo, conclusa ben oltre il programma iniziale. A raccontare il retroscena è stato proprio Norrie, che ha spiegato come quella sessione, prevista inizialmente di due ore sul centrale, sia andata avanti molto più del previsto grazie alla qualità dell’allenamento e al clima positivo creatosi in campo. Secondo il britannico, il livello era talmente alto che fermarsi sarebbe sembrato quasi un peccato. Durante il lavoro, infatti, sarebbe stato proprio Sinner a proporre di proseguire ancora, nonostante entrambi avessero già altri impegni fissati in agenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il retroscena di Norrie: "Annulla tutto". Cosa è successo

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