Prima di affrontare il suo primo match a Roland Garros 2026, Jannik Sinner ha condiviso le sue emozioni in un vlog, dichiarando che essere ricordato come un giocatore corretto vale più di un trofeo. Il tennista ha anche parlato del suo recente trionfo a Roma, evidenziando l'importanza di comportarsi con rispetto e correttezza in campo. La partita contro il francese Clément Tabur è prevista per l’esordio nel torneo parigino.

Alla vigilia dell’esordio al Roland Garros 2026 contro il francese Clément Tabur, Jannik Sinner ha scelto di aprire ancora una volta le porte del proprio mondo agli appassionati. Sul suo canale YouTube ufficiale è infatti uscito il secondo episodio di “Jannik Sinner Unfiltered”, il vlog realizzato in collaborazione con Allianz che racconta il dietro le quinte del trionfo agli Internazionali d’Italia. Una vittoria storica, perché ha riportato un italiano sul tetto del Foro Italico cinquant’anni dopo Adriano Panatta. L’episodio, intitolato “Roma”, non è soltanto il racconto di un successo sportivo. È soprattutto un viaggio nella quotidianità del numero uno del mondo, tra preparazione mentale, lavoro fisico e momenti di intimità condivisi con il team e la famiglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner condivide le emozioni del trionfo a Roma nel suo vlog: “Essere ricordato come un giocatore corretto vale più di un trofeo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner e il trionfo a Roma: Adesso devo riposarmi un po', ho dato tanto anche mentalmente

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner non rivela le cause del suo malessere a Roma: “Non rispondo a questa domanda”Jannik Sinner ha evitato di approfondire le ragioni del suo malessere durante la conferenza stampa a Roma, dichiarando di non voler rispondere alla...

Barella che emozioni, un gol che vale più del 5-1: l’esultanza in Inter Roma è ricca di significatoDurante la partita tra Inter e Roma, Barella ha segnato un gol che ha suscitato grande emozione tra i tifosi e i giocatori.

Temi più discussi: Jannik Sinner punta al Career Grand Slam: cosa è e chi lo ha vinto, elenco completo dei vincitori · Tennis; Jannik Sinner, obiettivo Career Grand Slam e oltre: il confronto con i Big 3; Jannik Sinner e i bambini che accompagnano i tennisti: Piccoli gesti che loro si terranno dentro per sempre. I genitori di Sofia: Quanto accaduto in questi giorni ha profondamente scosso i nostri cuori; Sinner, ecco lo share della finale con Ruud. Binaghi non ci sta: Dobbiamo pretendere la maggior diffusione possibile.

Rassegna un po' così #19maggio 2026 @tuttosport #Jannik #Sinner #BolelliVavassori x.com

i nervi dei genitori di Jannik non se ne vanno mai reddit

Matteo Berrettini sul rapporto con Jannik Sinner: Ha un animo speciale, lo devo ringraziareL’avvicinamento di Matteo Berrettini al Roland Garros è stato tutt’altro che lineare. I risultati raccolti sulla terra battuta nelle ultime settimane non ... oasport.it

Sinner e Nadal come il giorno e la notte, completamente agli antipodi: ma in un mese e mezzo è cambiato tutto. Roland Garros capitolo finaleParagonato a lungo a Djokovic, Sinner appare oggi essere sempre più simile a Nadal, tanto che l'esito del Roland Garros 2026 appare scontato ... sport.virgilio.it