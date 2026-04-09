Durante la partita tra Inter e Roma, Barella ha segnato un gol che ha suscitato grande emozione tra i tifosi e i giocatori. L’esultanza dell’italiano è apparsa molto sentita e ricca di significato, andando oltre il punteggio di 5-1. Il momento è stato seguito con attenzione da chi ha assistito alla partita, evidenziando la forza delle emozioni condivise sul campo.

di Stefano Cori Barella ed un gol che traspare più di qualche emozioni, avete visto cosa è successo al gol segnato contro la Roma?. Nicolò Barella ed un gol che vale più di un “semplice” 5-1. Sì perché l’esultanza del centrocampista e di tutta la squadra alla rete del momentaneo 5-1 segnata contro la Roma è ricca di significato. Lui corre e manda un bacio verso la Curva Nord, Marcus Thuram lo strattona, compagni e mister si lanciano su di lui. Persino Lautaro Martinez zoppicante corre verso il mucchio. Il ‘BordoCam’ pesca anche qualche lacrima del numero 23. Gli abbracci poi non mancano, tra i più intensi quelli con Cristian Chivu e Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella che emozioni, un gol che vale più del 5-1: l’esultanza in Inter Roma è ricca di significato

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L’Inter spazza via la Roma, il messaggio della moglie di Barella emoziona anche lady BastoniBarella e Bastoni hanno risposto sul campo alle critiche dopo la disfatta della Nazionale. Tutta la gioia nella vittoria con la Roma. golssip.it

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Episodio durante Inter – Roma. Nel corso della partita, Cristante si avvicina all’arbitro Sozza chiedendo di poter parlare, ma durante il confronto arriva anche a toccarlo sulla spalla. Un gesto che porta subito alla reazione del direttore di gara, che lo richia - facebook.com facebook

#Inter- #Roma, nessuna discussione: comanda il capitano. #Barella e #Thuram sul podio x.com