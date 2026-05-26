Jamil El Sadi querelato dalla presidente della commissione antimafia centro Pio La Torre | Un' ingiustizia

Il presidente del Centro Studi Pio La Torre ha commentato la querela presentata dalla presidente della commissione antimafia contro Jamil El Sadi, attivista di Our Voice. La denuncia riguarda un intervento pronunciato il 19 luglio scorso a via d’Amelio. Miceli ha definito la vicenda un’ingiustizia, senza fornire ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni della querela. La questione è ora al centro di attenzione pubblica, senza che siano state rese note le eventuali risposte di El Sadi.

Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre, interviene sulla vicenda che ha visto la Presidente del Commissione Antimafia querelare Jamil El Sadi, il giovane attivista di Our Voice per il suo intervento pronunciato sul palco di via d’Amelio il 19 luglio scorso, durante la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il comizio in via D'Amelio dello scorso anno, Chiara Colosimo querela l'attivista antimafia Jamil El SadiChiara Colosimo ha presentato una querela nei confronti dell’attivista antimafia Jamil El Sadi per un intervento tenuto durante un comizio a Palermo...

Caso Delmastro, l’ex sottosegretario sarà sentito dalla commissione AntimafiaL’ex sottosegretario sarà ascoltato dalla commissione Antimafia in relazione alla vicenda Delmastro e all’inchiesta sul clan Senese.

Temi più discussi: Antimafia, l’attivista denunciato da Colosimo: Con lei verità sulle stragi più lontana: ho detto questo e sono finito nel mirino; Chiara Colosimo querela l’attivista antimafia; Colosimo regina di querele: la presidente della Commissione denuncia l’attivista antimafia; Stragi '92-'93, Tescaroli: ''Ancora zone d'ombra. Capire perché cessò la campagna stragista''.

Chiara Colosimo (presidente Antimafia) ha querelato per diffamazione il 27enne Jamil El Sadi (Antimafia2000 / Our Voice). È la terza denuncia contro i suoi critici, dopo quelle a Saverio Lodato e Ginevra Bompiani. L'attivista è indagato a Roma per un discors x.com

M5S: SOLIDARIETÀ A GIOVANE ANTIMAFIA SOCIALE QUERELATO DA COLOSIMOROMA, 26 maggio – Desideriamo esprimere la nostra solidarietà a Jamil El Sadi, collaboratore di Antimafia2000 e tra ... lavalledeitempli.net

Chiara Colosimo querela Jamil El Sadi: attivista aveva attaccato la Commissione AntimafiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Chiara Colosimo querela Jamil El Sadi: attivista aveva attaccato la Commissione Antimafia ... tg24.sky.it