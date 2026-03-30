L’ex sottosegretario sarà ascoltato dalla commissione Antimafia in relazione alla vicenda Delmastro e all’inchiesta sul clan Senese. L’ufficio di presidenza della commissione parlamentare ha deciso all’unanimità di avviare un ciclo di audizioni sul caso. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle indagini già trattate dalla commissione, che aveva già approfondito il filone denominato “Affari di famiglia e Hydra”.

L’ufficio di presidenza della commissione parlamentare Antimafia ha approvato all’unanimità l’avvio di un ciclo di audizioni sulla vicenda Delmastro e nell’ambito dell’inchiesta sul clan Senese, già affrontata dalla commissione durante il filone che ha riguardato “Affari di famiglia e Hydra”. La Commissione “procederà alla richiesta di ascolto della Procura di Roma, delle forze dell’ordine, polizia e Guardia di finanza, Dap, l’Ucis, della scorta e dello stesso ex sottosegretario, nel rispetto dei principi di rigore, trasparenza e tempestività che ne caratterizzano l’azione istituzionale”. A confermarlo all’agenzia Ansa sono state fonti della presidenza della commissione parlamentare Antimafia, secondo cui “la decisione è stata assunta con piena condivisione da parte della maggioranza, in particolare modo da FdI”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, l’ex sottosegretario sarà sentito dalla commissione Antimafia

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