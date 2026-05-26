Jaisalmer la città d’oro che sorge dal deserto come un miraggio
Una tempesta di sabbia ha investito questa mattina la città d’oro, portando polvere e vento forte nel centro storico. Le strade sono state evacuate e molte case sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre le condizioni climatiche rimangono instabili. Nessuna vittima è stata segnalata finora. La tempesta si sta spostando verso le zone periferiche della città.
Nel punto in cui l’India si dissolve nella sabbia e il cielo si fa così vasto da sembrare un’altra dimensione, si erge Jaisalmer. Non annunciata da autostrade o periferie industriali, ma scolpita direttamente dall’arenaria del deserto del Thar, questa città del Rajasthan occidentale si rivela all’improvviso dalla cima di una duna, dorata e irreale, come se qualcuno avesse deciso di costruire un sogno proprio al margine del mondo conosciuto. A quasi mille anni dalla sua fondazione, Jaisalmer non ha smesso di stupire: è ancora viva, ancora abitata dentro le sue mura antiche, ancora capace di far trattenere il respiro a chiunque la veda per la prima volta nel tardo pomeriggio, quando il sole radente trasforma ogni blocco di pietra in oro fuso. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Jaisalmer: India's Hidden Gem | The Golden City of the Thar Desert
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