Jaisalmer la città d’oro che sorge dal deserto come un miraggio

Notizia in breve

Una tempesta di sabbia ha investito questa mattina la città d’oro, portando polvere e vento forte nel centro storico. Le strade sono state evacuate e molte case sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre le condizioni climatiche rimangono instabili. Nessuna vittima è stata segnalata finora. La tempesta si sta spostando verso le zone periferiche della città.