Segreti tra i Monti della Tolfa | il tesoro minerario che sorge dal passato

Tra i Monti della Tolfa si cela un antico sito minerario che sta tornando alla luce, attirando l’attenzione di chi desidera esplorare il passato della zona. Il percorso del Cammino dei Minatori permette di conoscere questa area, offrendo un collegamento tra storia e natura, a breve distanza dalla capitale. La scoperta di queste tracce minerarie rappresenta un’occasione per approfondire la storia locale e il patrimonio naturale della regione.

Un antico segreto minerario riemerge tra i Monti della Tolfa, dove il Cammino dei Minatori offre un’opportunità di scoperta storica e naturalistica a breve distanza da Roma. L’itinerario, curato dall’APS Il Cammino dell’Allume in sinergia con il Club Alpino Italiano, trasforma le ferite di un passato industriale in una risorsa per il turismo esperienziale nel cuore dell’Etruria meridionale. La storia di Allumiere affonda le radici in un evento che nel 1462 cambiò gli equilibri economici della penisola. Giovanni di Castro, un mercante di stoffe proveniente dalla famiglia di Corneto — l’odierna Tarquinia — aveva vissuto anni di continui spostamenti tra l’Occidente e Costantinopoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Segreti tra i Monti della Tolfa: il tesoro minerario che sorge dal passato Notizie correlate Panama, la ‘tomba d’oro’ riemersa dal passato: il mistero dell’uomo sepolto con un tesoro (e non solo)Una tomba rimasta sigillata per oltre mille anni ha restituito un patrimonio archeologico straordinario. Custodie del tempo: segreti, essenze, cure. Il benessere tra passato e presente al Museo CampanoSabato 11 aprile dalle 19 alle 21 le educatrici museali accompagneranno gli ospiti in un’esperienza intensa, arricchita dagli interventi coreografici...