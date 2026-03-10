Porretta 2026 | Jerry Phillips riceve il premio Soul

Il 24 luglio 2026, durante la seconda serata del Porretta Soul Festival a Bologna, Jerry Phillips sarà premiato con il Sweet Soul Music Award. La cerimonia si svolgerà nel contesto dell’evento musicale dedicato alla musica soul e alla storia della Sun Records, con la consegna del riconoscimento a chi ha contribuito a mantenere viva questa eredità.

Il 24 luglio 2026, durante la seconda serata del Porretta Soul Festival a Bologna, Jerry Phillips riceverà il prestigioso Sweet Soul Music Award per aver guidato l’eredità della Sun Records. Questo riconoscimento celebra non solo la figura di un singolo individuo, ma l’intero contributo della dinastia Phillips alla nascita del rock ‘n’ roll e allo sviluppo del soul americano, creando un ponte musicale tra culture diverse. L’evento si colloca nel cuore del festival più longevo d’Europa dedicato al genere soul, trasformando Porretta in un crocevia ideale tra la memoria storica di Memphis e la realtà culturale bolognese. La scelta di premiare Jerry Phillips, figlio del fondatore Sam Phillips, segna un momento di celebrazione della fusione esplosiva tra rhythm & blues e country che ha definito un’epoca intera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porretta 2026: Jerry Phillips riceve il premio Soul Articoli correlati Porretta 2026: Jerry Phillips riceve il premio d’onoreIl Porretta Soul Festival di quest'anno onorerà Jerry Phillips con il premio più alto della manifestazione. Il Porretta Soul premia la leggenda PhillipsIl Sweet Soul Music Award 2026 sarà conferito a Jerry Phillips, guida dei leggendari Sam Phillips Recording Service, per il contributo straordinario... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jerry Phillips Discussioni sull' argomento Porretta Soul Festival 2026: il Sweet Soul Music Award a Jerry Phillips -; Il Porretta Soul premia la leggenda Phillips; Il Porretta Soul premia la leggenda Phillips. Il Porretta Soul premia la leggenda PhillipsIl Festival celebra Sam, figlio del fondatore della Sun Records, che nel ’54 registrò Elvis Presley e lanciò Johnny Cash e Jerry Lee Lewis ... ilrestodelcarlino.it