Francesco Giorgino ha impreziosito l’edizione 2026 di MarketingFest (a Manfredonia, il 19 e 20 marzo, presso il Regiohotel Manfredi) con una lectio magistralis dal titolo “Marketing politico-istituzionale: quando il marketing incontra la politica”. Il noto giornalista Rai e professore dell’università LUISS ha offerto ai presenti una riflessione di alto profilo sul rapporto tra due mondi erroneamente posti agli antipodi, dimostrando quanto il marketing, quando si misura con la sfera istituzionale, diventi strumento di lettura del presente e di costruzione di valore, esattamente come nei processi aziendali. Nel corso della giornata, Francesco... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesco Giorgino riceve il Premio Re Manfredi a MarketingFest 2026

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