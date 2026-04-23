A Bruxelles si svolge dal 24 al 26 aprile il torneo di Premier Padel P2, che si disputa presso la Gare Maritime. Tra i partecipanti più noti ci sono i campioni mondiali Chingotto e Galán, così come Gonzáles e Josemaría. L’evento porta nel capoluogo belga alcuni tra i migliori giocatori del circuito internazionale di padel. La manifestazione si inserisce nel calendario di competizioni di alto livello dedicate a questa disciplina.

? Cosa sapere Il Premier Padel P2 si disputa a Bruxelles dal 24 al 26 aprile.. ChingottoGalán e GonzálesJosemaría sono tra i protagonisti del torneo alla Gare Maritime.. Dal 24 al 26 aprile il circuito Premier Padel approda a Bruxelles con il Lotto Brussels Premier Padel P2 by CBC, portando i migliori atleti mondiali nel cuore della Gare Maritime – Tour & Taxis. La stagione 2026 del tour internazionale prosegue in Belgio. Il torneo vedrà sfidarsi le coppie d’élite del ranking mondiale in una tappa europea di alto profilo. Tra i nomi più caldi per i tabelloni sono apparsi ChingottoGalán per il settore maschile e la coppia GonzálesJosemaría per quello femminile, entrambi reduci dal successo ottenuto al CIB NEWGIZA Premier Padel P2 lo scorso 18 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padel a Bruxelles: i campioni mondiali accendono il Premier Padel

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