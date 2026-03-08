Quesada ct della svolta dell' Italrugby Così l’amico di Velasco ha forgiato il gruppo

Quesada, attuale allenatore della nazionale italiana di rugby, ha contribuito a plasmare il gruppo con il suo approccio. Originario dell’Argentina, vive a San Felice, vicino a Milano, e si dedica anche alla passione per i campi di polo. Frequentando connazionali come Velasco, Zanetti e Scola, ha instaurato relazioni con figure di spicco dello sport italiano.

Ma chi è l’uomo che sta ribaltando il rugby italiano? Gonzalo Quesada, 51 anni, il primo ct azzurro argentino e il nono nell’era Sei Nazioni, in poco più di due anni ha ottenuto risultati che illustri predecessori hanno solo sognato. Nato a Buenos Aires, vive da sempre di rugby. Da apertura dei Pumas ha collezionato 38 caps e 486 punti, anche miglior realizzatore del Mondiale 1999. Da allenatore è stato vice della Francia fino al 2011, poi a Parigi col Racing 92 e lo Stade Français (conquistando un titolo e una Challenge Cup), al Biarritz, ai Jaguares (nel Super Rugby) e ancora allo Stade Français. È latino, vive di passioni e di grandi capacità comunicative. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

