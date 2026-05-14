A Roma, presso la Biblioteca Centrale dell’Esercito, è stata presentata una nuova piattaforma digitale ideata dalla Difesa. La piattaforma si rivolge a imprese, piccole e medie aziende, start-up e altri soggetti interessati a collaborare con il ministero. L’obiettivo è facilitare le interazioni tra il settore pubblico e il mondo imprenditoriale, offrendo uno strumento digitale dedicato. La presentazione si inserisce nel quadro delle iniziative per promuovere l’innovazione e il dialogo tra le parti coinvolte.

È stata presentata a Roma, presso la Biblioteca Centrale dell’Esercito, la nuova piattaforma digitale della Difesa rivolta ad aziende, Pmi, start-up e portatori di interesse interessati a collaborare con il dicastero. All’evento era presente il ministro Guido Crosetto, insieme ai vertici militari e istituzionali. Lo strumento punta a rendere più trasparente e tracciabile il rapporto tra amministrazione e sistema produttivo. La piattaforma voluta dal ministro. Crosetto ha rivendicato la scelta di realizzare la piattaforma, spiegando che il percorso è durato oltre due anni. Lo strumento, ha chiarito, non nasce come un sistema di controllo fine a sé stesso, ma anche come tutela per chi lavora nella Difesa e dialoga con soggetti esterni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Difesa lancia una piattaforma digitale per imprese e innovatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

OpenAI lancia la difesa cyber: 10 milioni per proteggere le impreseOpenAI sta strutturando un nuovo strumento dedicato alla difesa informatica, destinato esclusivamente a una cerchia ristretta di imprese.

La manutenzione del verde pubblico grazie ad una piattaforma digitaleMontegrotto Terme avvia il nuovo piano annuale di manutenzione del verde pubblico affidandosi a GreenSpaces di R3GIS, piattaforma digitale che...

Temi più discussi: Urso lancia l’allarme al Mimit. Difesa della filiera UE non più rinviabile; Difesa della sanità pubblica e diritti dei lavoratori negli appalti: la Cgil Savona lancia una raccolta firme; Peste suina, emergenza cinghiali e agricoltura a rischio – Il consigliere Fasulo lancia la mobilitazione a difesa di Assisi e dell’Umbria; Alla premiazione dei David Aurora Quattrocchi lancia un appello in difesa delle sale.

AI, la Bce lancia l’allarme su Mythos, il sistema di Anthropic pensato come difesa per gli attacchi cyber che può invece trasformarsi in una minaccia rilevante per la sicurezza degli istituti di credito. Dopo Fed e il Tesoro Usa, anche il vicepresidente della Vigilan x.com

La Russia potrebbe occupare un'isola nel Baltico: la Difesa svedese lancia l'allarmeStoccolma, 21 aprile 2026 – Il generale Michael Claesson, Capo di Stato maggiore della Difesa svedese ha lanciato un allarme durante un'intervista al Times: la Russia sarebbe potenzialmente in grado ... quotidiano.net

E' in arrivo l'EDA 2.0, motore per una Difesa europea davvero integrataL'Agenzia europea per la difesa (EDA) ha dato l'avvio ad una profonda ristrutturazione strategica per rafforzare la cooperazione tra i 27 Stati membri, l'innovazione militare e gli acquisti comuni nel ... ansa.it