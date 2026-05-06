Oggi l’allenatore del Bologna si confronterà con la squadra, ancora scossa dalla recente sconfitta contro l’Aston Villa. Tra i temi all’ordine del giorno ci sono anche questioni legate al contratto. La squadra si prepara a riprendere il lavoro, cercando di superare le difficoltà emerse nelle ultime uscite e di ritrovare fiducia in vista delle prossime partite. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Oggi Vincenzo Italiano ritroverà quel che resta del suo Bologna. E proverà a spremere qualcosa da un gruppo che si è inabissato sotto il macigno del confronto con l’ Aston Villa. La testa è pesante e le gambe non aiutano: la squadra ha finito la sfida col Cagliari stremata, dal caldo e da una stagione lunghissima. Ma lunedì sera a Napoli nella gara numero 54, i rossoblù dovranno trovare il modo di risalire la classifica, dove tra l’ottavo posto - invocato dalla società, ma ora occupato dalla Lazio – e l’undicesimo dell’Udinese il passo è brevissimo: due punti, in entrambe le direzioni. Ecco, allora, che Italiano deve partorire una scossa nei 270’ restanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna e Italiano, l’incontro è apparecchiato. Tra i nodi da sciogliere c’è anche il contratto

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