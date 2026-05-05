A Bologna e in Italia si avvicina un momento atteso: tra questa settimana si terrà un incontro importante. La discussione riguarda il futuro di alcune ambizioni sportive, mentre attualmente il Bologna non ha più obiettivi da raggiungere in questa stagione. Allo stesso modo, il Cagliari ha comunicato di aver concluso il suo percorso. La questione si sposta quindi sulle prospettive e sui piani per i prossimi mesi.

Appurato che a questo presente il Bologna non ha più nulla da chiedere, come il Cagliari ha palesato senza pietà, l’urgenza si declina al futuro. Il domani rossoblù si misura nella distanza tra Casteldebole e il suo allenatore: da una parte c’è la società, con la sua formula di ambizioni e sostenibilità; dall’altra c’è Vincenzo Italiano, che, invece, ha ambizioni e basta. Quanto questi due punti siano vicini o distanti, lo si capirà a breve, nell’incontro tanto atteso che finalmente andrà in scena questa settimana. Forse già domani alla ripresa, ma, in ogni caso, prima di Napoli, gara che non sposta più nulla: inutile procrastinare oltre un confronto ormai diventato indispensabile per tutti (anche per tantissimi tifosi che, passata la sbronza di emozioni, magari vorranno vederci chiaro prima di rinnovare il loro amore).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna e Italiano, è giunta l’ora. In settimana il tanto atteso incontro. Il futuro sulla bilancia delle ambizioni

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