Napoli Amir Rrahmani firma un nuovo contratto fino al 2029 | le cifre

Amir Rrahmani e il Napoli sono pronti a proseguire insieme il proprio percorso. Il difensore kosovaro, ormai punto fermo della retroguardia azzurra, si avvicina infatti a un rinnovo di contratto che testimonia la volontà reciproca di continuare su una strada già ricca di soddisfazioni. La società partenopea, in linea con la strategia di consolidamento dei propri elementi chiave, è al lavoro per definire un nuovo accordo che dovrebbe legare il calciatore al club fino al 2029. Un prolungamento importante, sia dal punto di vista tecnico che simbolico, che conferma quanto Rrahmani sia considerato centrale nel progetto presente e futuro. Anche sul piano economico si registrano passi avanti: l’ingaggio potrebbe arrivare fino a 3. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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