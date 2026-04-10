Nel corso della stagione, la relazione tra l’allenatore e il presidente del Napoli è rimasta inesistente pubblicamente, non risultando incontri ufficiali né dichiarazioni congiunte. Durante questa fase decisiva del campionato, i media hanno riportato che Conte si sarebbe preso gioco di questa situazione, mentre il presidente è rimasto in silenzio. La mancanza di comunicazioni ufficiali tra le due parti continua a essere un elemento di discussione tra tifosi e osservatori.

Il campionato è entrato nella sua fase più calda e, nel bel mezzo della corsa scudetto, i tifosi del Napoli hanno anche un altro tema da monitorare: il silenzio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. La domanda è sempre la stessa: il tecnico sarà ancora sulla panchina azzurra la prossima stagione? No contact tra Napoli e Conte: nessun incontro previsto a breve. Stando a quanto riporta Il Mattino nell’edizione di oggi, Conte non avrebbe avuto alcun contatto con De Laurentiis negli ultimi giorni e non prevede alcun incontro con il patron prima della fine del campionato. In un momento così delicato, con il Napoli impegnato nella lotta per il titolo, la priorità è il finale di stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte “se la ride”: nessun incontro con De Laurentiis

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