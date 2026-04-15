Oggi il presidente di una nota società calcistica è tornato a Roma. L’arrivo è avvenuto prima rispetto alle date previste, e si parla di un possibile incontro con l’allenatore. La visita segue un’intervista rilasciata a un importante quotidiano internazionale, che potrebbe aver influito sulla programmazione degli incontri. Non sono stati diffusi dettagli sulla durata o sul contenuto delle discussioni previste.

Il futuro è adesso. Dopo l’intervista di De Laurentiis al New York Times, l’incontro con Antonio Conte potrebbe essere anticipato. Il presidente del Napoli ha detto chiaro e tondo che Conte non può dirgli all’ultimo momento che andrà via. Lo metterebbe in difficoltà. A lui e al Napoli. “Ucciderebbe la sua creatura” ha detto. Scrive il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, che a questo punto il confronto potrebbe essere anticipato. De Laurentiis rientrerà oggi a Roma e nel weekend si sposterà a Napoli, dove sabato la squadra sfiderà la Lazio. La prima occasione, volendo, è servita Ovviamente impazza il toto-nomi per la panchina azzurra in caso di addio di Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis rientra oggi a Roma, anticipato l’incontro con Conte

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Il confronto tra De Laurentiis e Conte potrebbe essere anche anticipatoIl Napoli batte il Lecce per 2-1 al Maradona al termine di una gara in cui è apparso spento e macchinoso nel primo tempo.

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