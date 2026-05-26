Un incontro molto riservato tra De Laurentiis e Italiano si sta svolgendo a Roma, ma non presso la sede di Filmauro. La riunione è considerata segreta e non sono stati diffusi dettagli sui temi trattati. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato né il luogo né gli argomenti discussi. La presenza di entrambi i protagonisti nella capitale si è notata, ma senza conferme pubbliche.

Meeting segretissimo quello che sta avvenendo tra De Laurentiis e Italiano, tanto che si sa già che non sta avvenendo a Filmauro. Da qualche parte del cuore pulsante della città eterna si sta decidendo il futuro del Napoli, che sembra proprio condurre all’ormai quasi ex Bologna. Il punto di Pedullà. Napoli, vertice tra Italiano e D Laurentiis. Riporta Pedullà: “Il primo incontro tra il Napoli e Italiano a Roma avverràsta avvenendo lontano dalla Filmauro”, che fa il paio con quanto aveva detto stamattina: “Esclusiva: Vincenzo Italiano avvistato a Roma in un albergo zona Ponte Milvio. Oggi la gerarchia per la panchina del Napoli resta quella anticipata ieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano-De Laurentiis: l’incontro è in corso a Roma (non alla Filmauro)

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Temi più discussi: Bologna, il futuro di Italiano è un rebus. Il tecnico rossoblù può finire al Napoli di De Laurentiis dopo l'addio di Antonio Conte; Napoli, uno tra Allegri e Italiano come erede di Conte: De Laurentiis è combattuto tra due pallini; Dopo Conte, piace sempre più Italiano. De Laurentiis agli investitori Usa: Napoli non in vendita; Conte, addio Napoli in diretta con De Laurentiis. L'Italia ha i soldi per Guardiola?.

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