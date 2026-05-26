Un incontro è in corso tra il presidente e l’allenatore del Bologna. La decisione sul futuro del tecnico si attende nelle prossime ore. Il club partenopeo sta accelerando i tempi per annunciare il nuovo allenatore, con Vincenzo Italiano tra le prime scelte. La trattativa si concentra sulla conferma o meno del tecnico attuale, mentre il Napoli cerca di definire il proprio piano per la prossima stagione.

Vincenzo Italiano nella lista prioritaria di De Laurentiis per il post-Conte: l’allenatore del Bologna è chiamato a decidere il suo futuro nelle prossime ore, con il Napoli che accelera i tempi per la panchina azzurra. Italiano supera Allegri nelle gerarchie di De Laurentiis. Il nome del tecnico bolognese viene considerato sempre più forte rispetto alla candidatura di Massimiliano Allegri. De Laurentiis vuole evitare errori dopo la separazione da Conte e ricerca un allenatore capace di dare continuità ai risultati, ma anche di costruire un progetto duraturo e moderno. La scelta di Italiano risponde a questa visione: un tecnico in ascesa, capace di adattarsi alle risorse a disposizione e di generare gioco dinamico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Incontro in corso con De Laurentiis!”: futuro Napoli, svolta per il nuovo allenatore?

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CONTE E DE LAURENTIS CONFERENZA POST NAPOLI UDINESE:

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