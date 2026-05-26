Italiano a Roma per incontrare DeLa

Da gbt-magazine.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si trova a Roma. Potrebbe essere il candidato per sostituire Antonio Conte alla guida del Napoli. La sua visita nella capitale avviene in un momento di cambiamenti per il club partenopeo. Non ci sono conferme ufficiali, ma il nome del tecnico toscano circola tra le possibili scelte per la panchina azzurra. La società sta valutando diverse opzioni, senza ancora aver fatto annunci pubblici.

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Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, potrebbe essere il profilo adatto per il post Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Massimo D’Alessandro, giornalista di Radio CRC, anticipa la presenza dell’allenatore a Roma, ipotizzando un possibile incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Vincenzo Italiano è a Roma. Ha dormito nella Capitale ed è in compagnia dell’avvocato Francesco Caliandro e dell’agente Diego Nappi. Appuntamento con ADL in mattinata?”. L'articolo proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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