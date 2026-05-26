italiano a roma per incontrare de laurentiis

Vincenzo Italiano è a Roma per un incontro con il presidente del club. Il tecnico del Bologna ha trascorso la notte in città insieme al suo agente e all’avvocato. Non sono stati comunicati dettagli sull’oggetto dell’incontro.

Vincenzo Italiano è a Roma per incontrare Aurelio De Laurentiis. Il tecnico del Bologna ha pernottato a Roma con il suo agente e il suo avvocato. E in mattinata incontrerà il presidente del Napoli che sembra quindi aver rotto gli indugi. Adl ha deciso di puntare sull’allentaore del Bologna fortemente voluto dalla piazza. La notizia è stata data dal giornalista napoletano Massimo D’Alessandro che lavora a Radio Crc. Vincenzo Italiano è a Roma. Ha dormito nella Capitale ed è in compagnia dell’avvocato Francesco Caliandro e dell’agente Diego Nappi. Appuntamento con ADL in mattinata? Le pressioni della piazza per Italiano e contro Allegri. De Laurentiis ormai con il passare degli anni è molto sensibile alla piazza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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