Reza Pahlavi a Roma per incontrare politici e imprenditori

Reza Ciro Pahlavi si trova a Roma, dove ha incontrato politici e imprenditori. Prima di entrare a palazzo Montecitorio, ha dichiarato che l’Italia sostiene il popolo dell’Iran e chiede il rispetto dei diritti umani, la liberazione dei prigionieri politici e un futuro migliore. La visita del rappresentante iraniano si inserisce in un contesto di incontri ufficiali nella capitale italiana.

“L’Italia “sta dalla parte del popolo dell’Iran e chiede il rispetto dei diritti umani, la liberazione dei prigionieri politici e un futuro migliore” È l’affermazione fatta, prima di entrare a palazzo Montecitorio, a Roma, da Reza Ciro Pahlavi. Il figlio maggiore dell’ultimo scià dell’Iran e oppositore del regime degli ayatollah è in esilio da anni negli Stati Uniti. Pahlavi secondo alcuni potrebbe avere un ruolo nel processo di riappacificazione dell’Iran al termine della guerra e, al momento, si trova in Italia per incontrare – come ha lui stesso annunciato – esponenti politici e imprenditori. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Notizie correlate

Reza Pahlavi a Roma: il principe iraniano spacca il centrodestraReza Pahlavi è arrivato a Roma questo mercoledì 15 aprile per una serie di incontri politici ed economici, scatenando una frattura immediata tra le...

Leggi anche: Zelensky incontra Reza Pahlavi

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: GIOVANI IRANIANI: PRESENZA NON ANNUNCIATA DI REZA PAHLAVI A ROMA. ELEMENTI DI FORTE PREOCCUPAZIONE; Reza Pahlavi a Roma: il figlio dello Shah incontrerà anche i parlamentari; Cosa ci fa (e chi ha incontrato) Reza Pahlavi a Roma: sul figlio dell'ex scià la destra si divide; Iran, Reza Ciro Pahlavi: L'Italia sta dalla parte del popolo iraniano.

Cosa ci fa (e chi ha incontrato) Reza Pahlavi a Roma: sul figlio dell'ex scià la destra si divideMentre il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata si scagliava contro la sua presenza, definendo il principe in esilio rappresentante di un regime dittatoriale che ha ucciso migliaia ... today.it

Pahlavi arriva a Montecitorio: Italia dalla parte del popolo iraniano – videoPahlavi arriva a Montecitorio: Italia dalla parte del popolo iraniano - video Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com

IL PRINCIPE PAHLAVI A ROMA! Viaggio a Roma per il principe Reza Pahlavi dove è stato ricevuto per vari incontri alla Camera e al Senato. E per colazione invito a Palazzo Taverna da Violante Guerrieri Gonzaga, regina delle tavole più belle di Roma. Alla c - facebook.com facebook

In esclusiva Reza Pahlavi, Principe ereditario dell’Iran, ospite questa sera #15aprile a #CinqueMinuti. x.com