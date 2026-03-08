De Laurentiis per cortesia non portare Italiano a Napoli

La domenica della 28ª giornata di Serie A ha proposto Bologna-Hellas Verona e Fiorentina -Parma. La prima, terminata con il punteggio di 1-2, vede i felsinei cadere clamorosamente contro i butei grazie ai gol di Frese e Bowie, segnati nel giro di quattro minuti. Fiorentina-Parma, invece, piuttosto avara di emozioni, termina 0-0. De Laurentiis, ascoltaci, tieni Italiano lontano da Napoli. Bologna-Verona, il report del match. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, il match si accende nella seconda frazione di gioco: Jonathan Rowe del Bologna va a segno al 49°, ma, sorpresa delle sorprese, i butei ribaltano tutto. Al 53° Martin Frese conclude dal limite sorprendendo Skorupski, mentre al 57° Bowie, tutto solo, deposita in rete l'assist di Orban, bravo a sfondare sulla sinistra.