Due cittadine italiane sono state trovate senza vita alle Maldive, dove erano scomparse recentemente. I corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino sono stati recuperati nelle ultime ore. Le autorità locali hanno confermato i ritrovamenti e si stanno occupando delle procedure di identificazione. La notizia è stata comunicata alle famiglie delle vittime e alle autorità italiane. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

I corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino sono stati recuperati nella Grotta degli Squali nell’atollo di Vaavu alle Maldive. Il primo, ha riferito la Farnesina, è già stato portato su una barca appoggio. Il secondo, invece, è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. La 23enne, inoltre, è la figlia di Monica Montefalcone, professoressa dell’Università di Genova, anche lei deceduta e portata in superficie il giorno prima insieme a Federico Gualtieri. Muriel Oddenino, invece, era assegnista di ricerca dell’ateneo ligure, originaria della Puglia e residente a Poirino, nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

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ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: IN CORSO IL RECUPERO DEI CORPI. OPERAZIONE AD ALTO RISCHIO

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