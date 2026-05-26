L’Italia Under 17 ha battuto la Francia 1-0 all’esordio europeo grazie a un gol dell’attaccante dell’Empoli all’inizio della ripresa. La partita si è giocata oggi, con i ragazzi di Franceschini che hanno conquistato i primi tre punti del torneo.

La strada che separa l’Europeo U17 dal calcio dei grandi, negli ultimi tempi, è meno lunga di quanto si possa pensare. Nel 2024 l’Italia di Massimiliano Favo vinceva questo torneo con la doppietta in finale di Francesco Camarda, mentre solo un anno fa Samuele Inacio era la stella degli azzurrini che si sono fermati in semifinale sempre contro il Portogallo (arrivando poi terzi al Mondiale di categoria). Proprio mentre Camarda e Inacio viaggeranno in Grecia e Lussemburgo con la Nazionale sperimentale di Silvio Baldini, i loro quasi coetanei (è il gruppo dei 2009, con un paio di 2010) sono in Estonia per togliersi soddisfazioni. A livello giovanile, si sa, partiamo sempre tra i favoriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia Under 17, esordio col botto all'Europeo! Perillo gol, battuta la Francia

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