Basket femminile | playoff al via col botto Roseto passa a Campobasso Venezia esordio ok

Debutto per i playoff di Serie A1 2025-2026. Ed è un via col botto, perché se da una parte arriva la prevista vittoria di Venezia su San Martino di Lupari, dall’altra Roseto torna al PalaMaggetti con addirittura la chance di eliminare Campobasso, la terza in classifica, grazie a un buzzer beater di Espedale. UMANA REYER VENEZIA-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 80-51 Decisamente comoda la vittoria della Reyer in gara-1. Al Taliercio il pubblico è davvero elevato per essere un lunedì sera: ci sono più di 2200 persone (2253 per l’esattezza) ad accogliere la squadra che, a metà aprile, giocherà le Final Six di Eurolega. L’Umana ripaga con due quarti iniziali che concedono veramente pochissimo sul piano difensivo: bastano i parziali, 15-5 e 20-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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