Tre giocatori italiani, Biondini, Landi e Perillo, sono stati convocati per l’Europeo Under 17. I tre atleti provengono da diverse aree, tra cui Baralla e Campaniello. La selezione italiana Under 17 include anche altri giovani provenienti da diverse parti del Paese. La partecipazione alla competizione internazionale rappresenta un passo importante per le carriere dei convocati. La notizia riguarda esclusivamente le convocazioni ufficiali per il torneo europeo.

Da Baralla e Campaniello a Edoardo Biondini, Jacopo Landi e Diego Perillo. La Nazionale italiana Under 17 continua a parlare empolese. Se nell’ultima avventura mondiale, terminata al terzo posto, furono protagonisti il mediano ora in forza al Como e soprattutto il bomber di Certaldo, per l’ Europeo di categoria alle porte (dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia) i riflettori si accendono su altri tre talenti di Monteboro. L’Italia giocherà le tre partite della fase a gironi a Tallinn, dove esordirà martedì prossimo con la Francia, per poi affrontare venerdì 29 il Montenegro e lunedì 1 giugno la Danimarca. Tutte le gare sono in programma alle 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settore Giovanile. Biondini, Landi e Perillo all’Europeo. Convocati con l’Italia Under 17

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