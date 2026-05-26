L’Italia Under 17 ha battuto la Francia 1-0 all’esordio europeo, grazie a un gol di Perillo. La partita si è decisa dopo un errore del portiere francese, che ha consentito all’attaccante italiano di segnare. Tra i giocatori in campo anche il difensore del club bianconero, Thomas Corigliano. La sfida si è svolta senza ulteriori reti o episodi significativi, con l’Italia che ha ottenuto una vittoria importante per il suo cammino nel torneo.

di Fabio Zaccaria Italia Francia Under 17 1-0, un errore del portiere francese e il cinismo di Perillo all’esordio europeo: il resoconto della partita e il tabellino del match che ha visto impegnato anche il bianconero Thomas Corigliano. Comincia con il piede giusto l’avventura dell’Italia all’Europeo di categoria U17 contro una delle favorite alla vittoria finale: la Francia. Gli Azzurrini battono i rivali di sempre grazie ad una zampata decisiva di Diego Perillo. Ecco di seguito la cronaca del match valido per la prima gara del girone. La partita parte con un bel brivido per la squadra del ct Franceschini, il portiere del Lecce, Lupo, confida troppo nelle sue abilità tecniche e per poco regala il vantaggio ai transalpini: deviazione e palo salvano lui dalla frittata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia Francia Under 17 1-0, parte con una vittoria l’avventura azzurra all’Europeo: decide Perillo. Il recap del match

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