Italia e ripescaggio Mondiali Zampolli riaccende speranze | Iran potrebbe cambiare idea

Un dirigente sportivo ha dichiarato che l’Iran potrebbe riconsiderare la propria posizione e consentire all’Italia di partecipare ai Mondiali del 2026. La possibilità di ripescaggio si basa su una potenziale modifica nelle decisioni dell’Iran, che potrebbe cambiare idea rispetto alla sua posizione precedente. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali o decisioni definitive in merito, e la questione rimane aperta in attesa di sviluppi. Nessun altro dettaglio riguardo alle tempistiche o alle modalità di eventuali cambiamenti è stato comunicato.

(Adnkronos) – Italia e ripescaggio ai Mondiali 2026, si riaccendono le speranze azzurre? A dare nuovamente forza all'ipotesi di un forfait dell'Iran, che al momento però ha confermato la sua partecipazione alla rassegna iridata che prenderà il via a partire dal prossimo 11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, ci ha pensato, ancora una. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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