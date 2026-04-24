Italia ai Mondiali Trump raffredda l' idea del ripescaggio e Paolo Zampolli lo segue | Solo un suggerimento

L’Italia si è qualificata ai Mondiali di calcio, ma la proposta di ripescaggio avanzata da alcuni sostenitori è stata respinta dal governo statunitense. Il presidente ha lasciato la decisione al Segretario di Stato, che ha chiarito come il suggerimento non sia stato preso in considerazione. Nel frattempo, un imprenditore italiano ha commentato la posizione americana come un semplice consiglio, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

La possibilità che la Nazionale italiana venga ripescata per partecipare ai Mondiali di calcio 2026 al posto dell’Iran si conferma assai remota. A confermarlo è lo stesso Donald Trump, che corregge il tiro delle voci circolate subito dopo l’annuncio di voler escludere la Nazionale persiana dal tabellone. “Non ci penso troppo, non vogliamo penalizzare gli atleti“, ha affermato il presidente americano, seguito a ruota dal suo inviato speciale per le partnership globali Paolo Zampolli. “Un’idea di buon senso, ma era solo un suggerimento“. Cosa hanno detto Trump e Rubio su Iran e Italia ai Mondiali Parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, il tycoon ha definito “interessante” l’idea di poter sostituire la Nazionale iraniana, regolarmente qualificata al Mondiale 2026, con quella italiana, invece eliminata nei turni di spareggio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Italia ai Mondiali, Trump raffredda l'idea del ripescaggio e Paolo Zampolli lo segue: "Solo un suggerimento" Notizie correlate Italia ai Mondiali, l'Iran contro Paolo Zampolli inviato di Trump sul ripescaggio: "Bancarotta morale"La proposta dell’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, di ripescare l’Italia ai Mondiali 2026 non è andata giù all’Iran. Leggi anche: Trump parla del ripescaggio: “Italia ai Mondiali? Lasciatemi riflettere”. Zampolli: “I tifosi azzurri se lo meritano” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’inviato speciale di Trump Paolo Zampolli vuole far andare l’Italia ai Mondiali; L'inviato di Trump ha chiesto l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran; Zampolli a Trump e alla Fifa: Ai Mondiali vada l'Italia, non l'Iran; Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran: le pressioni di Zampolli (inviato di Trump) sulla Fifa. Italia ai Mondiali? L'inviato Usa Zampolli dopo 'no' di Trump: Incrocio le dita, si può sognareL'inviato speciale del presidente americano per le partnership globali in un'intervista al Corriere della Sera: 'Ho il cuore azzurro e gli Azzurri lo meritano' ... adnkronos.com Solo l’inviato di Trump vuole l’Italia ai MondialiLa proposta di Paolo Zampolli non è piaciuta al governo, ai capi dello sport italiano, e a quanto pare nemmeno a Trump ... ilpost.it CLAMOROSO! Il Financial Times riporta la dichiarazione di Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, che ha proposto l'ITALIA al Mondiale al posto dell'Iran! "Confermo di aver suggerito a Trump e al presidente FIFA Gianni Infantino che l'#Italia - facebook.com facebook Chi è Paolo Zampolli: l'ex agente di modelle che vuole riportare l'Italia ai Mondiali con l'aiuto di Trump x.com