Mondiali? Trump adora l’Italia | l’inviato Usa Zampolli ‘riaccende’ il sogno ripescaggio degli azzurri
Un giornalista ha scritto di un'iniziativa di un inviato statunitense che ha espresso entusiasmo per la possibilità di vedere la nazionale italiana qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio. L’inviato ha dichiarato di sperare nel ripescaggio della squadra, definendo il suo desiderio come un sogno personale. La notizia ha attirato l’attenzione di alcuni media, che ne hanno riportato le parole senza aggiungere commenti o analisi.
(Adnkronos) – Il ripescaggio degli azzurri ai Mondiali è possibile? Paolo Zampolli ancora ci spera: “Avere l’Italia ai Mondiali, questo è il mio sogno.”. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali è tornato sul tema durante Il Processo al 90° su Rai2. Tornando sull’ipotesi che la nazionale azzurra possa sostituire l’Iran alla prossima Coppa del Mondo di calcio (se il Paese degli Ayatollah dovesse dare forfait a causa del conflitto in Medio Oriente) Zampolli non nasconde il suo entusiasmo. Cosa ne pensa Trump dell’Italia ripescata? “Il presidente adora l’Italia, bisognerebbe chiederlo a lui” conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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