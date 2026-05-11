Mondiali? Trump adora l’Italia | l’inviato Usa Zampolli ‘riaccende’ il sogno ripescaggio degli azzurri

Un giornalista ha scritto di un'iniziativa di un inviato statunitense che ha espresso entusiasmo per la possibilità di vedere la nazionale italiana qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio. L’inviato ha dichiarato di sperare nel ripescaggio della squadra, definendo il suo desiderio come un sogno personale. La notizia ha attirato l’attenzione di alcuni media, che ne hanno riportato le parole senza aggiungere commenti o analisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui