Italia arriva il caldo estremo! Attenzione le zone colpite

Un'ondata di caldo estremo sta interessando gran parte dell'Europa, con temperature molto sopra le medie di maggio. Le zone più colpite sono quelle del centro e del sud del continente. Le temperature massime hanno raggiunto picchi elevati, superando di diversi gradi i valori stagionali. Le ondate di calore si sono verificate in specifiche aree, causando disagio tra la popolazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora segnalato effetti sulla salute o sull’ambiente.

Un’ondata di caldo estremo sta interessando gran parte del continente europeo in questi ultimi giorni di maggio, con valori termici nettamente superiori alle medie del periodo. Le anomalie più evidenti si registrano tra Europa occidentale e settore centrale, dove le temperature massime risultano anche di oltre 10-15 gradi sopra la norma stagionale. Nel Regno Unito si segnalano picchi eccezionali per il mese in corso, mentre in Francia si registrano anche conseguenze gravi legate allo stress termico. Il quadro complessivo evidenzia una fase climatica intensa e precoce rispetto al calendario estivo tradizionale. In Italia la situazione appare altrettanto marcata, soprattutto lungo le aree del Centro-Nord, dove le massime si spingono su valori tipici di piena estate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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