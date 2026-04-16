Allerta meteo in Italia rischio allagamenti | le zone colpite

In Italia, le condizioni meteo sono in peggioramento con un’allerta che segnala il rischio di allagamenti nelle regioni del Centro e del Sud. Dopo settimane di pioggia intensa e nubifragi, le autorità hanno emesso avvisi di allerta meteo per diverse zone, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili. Le precipitazioni hanno già causato interruzioni alle reti di trasporto e allagamenti in alcune località, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Dopo settimane di assedio climatico che hanno messo a dura prova la tenuta delle infrastrutture e la pazienza dei cittadini, l’ondata di maltempo che ha flagellato il Centro e il Sud Italia sembra finalmente battere in ritirata. Il bollettino emesso dalla Protezione Civile sul proprio sito ufficiale per la giornata di domani, venerdì 17 aprile 2026, segna un netto cambio di passo: l’area di criticità si sta drasticamente riducendo, aprendo la strada a una fase meteorologica dai connotati decisamente più primaverili. Nonostante il miglioramento generale, la guardia resta alta in alcune zone specifiche dove il terreno, saturo per le piogge precedenti, presenta ancora delle fragilità strutturali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta meteo in Italia, rischio allagamenti: le zone colpite 11 minutes ago! Italy in mourning! Rome closes all stations! The world is in shock! Notizie correlate Allagamenti e vento forte, scatta l’allerta meteo sull’Italia per le prossime ore: le zone a rischioAncora maltempo in Italia con piogge, vento e temperature invernali che insistono soprattutto sul Centro-Sud. Leggi anche: Allerta meteo gialla 17 aprile in Abruzzo e Molise per rischio idrogeologico: le zone colpite Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni; Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Meteo, allerta gialla il 16 aprile 2026 in Italia per maltempo e criticità: ecco dove; Allerta meteo in Italia, scatta il maltempo: temporali e rischio idrogeologico fino a giovedì. Meteo, scatta l'allerta gialla il 15 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni a rischioProsegue stato di allerta meteo gialla anche il 15 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate dal rischio di piogge e criticità. meteo.it Allerta meteo in Italia: otto regioni in allarme per l’arrivo di nuovi temporaliAncora maltempo sull'Italia con l'allerta meteo in diverse regioni che dovranno fare i conti con temporali e condizioni non ottimali. newsmondo.it ALLERTA METEO | Ancora piogge e temporali al Sud! La prossima settimana diventa un'enorme incognita... Tutti i dettagli sul nostro video YouTube https://youtu.be/ZA8mONoIODksi=6YfY78fupttLGQ3A #AllertaMeteo #Piogge #Temporali #SudItalia #I facebook Allerta #meteo, nuovi temporali oggi pomeriggio. Attenzione in #Abruzzo, #Molise, #Calabria e #Sicilia, Lorenzo Pasqualini . x.com