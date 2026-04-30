Un'ondata di maltempo di proporzioni eccezionali sta colpendo l’Italia in queste ore, con precipitazioni intense iniziate nel pomeriggio di ieri e previste proseguire nelle regioni del centro e del sud nelle prossime 48 ore. Le zone più interessate sono le aree costiere e le zone interne di alcune regioni, dove si registrano allagamenti e criticità nel traffico. Sono stati attivati i sistemi di emergenza e monitoraggio da parte delle autorità locali.

Ci sono momenti in cui la natura decide di rimescolare le carte, stravolgendo i calendari e costringendoci a riconsiderare le nostre certezze sulle stagioni. Mentre le città si preparavano a celebrare i riti della primavera, un mutamento invisibile nelle alte sfere dell’atmosfera ha innescato una sequenza di eventi che sta ridisegnando i confini del clima continentale. Non si tratta solo di una variazione passeggera, ma di un vero e proprio scontro tra masse d’aria di origine opposta che ha trasformato il bacino del Mediterraneo in un laboratorio di fenomeni rari. Le dinamiche in corso suggeriscono una fragilità negli equilibri meteorologici che avevamo imparato a conoscere, portando scenari tipici di latitudini ben più settentrionali nel cuore delle nostre regioni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta meteo Italia: arriva maltempo epocale. Da quando e le zone più colpite

Allerta Meteo, Italia al gelo. Ancora maltempo e bufere di neve al Centro/Sud: MAPPE e DETTAGLI

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