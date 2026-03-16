Vaccini più sicuri e rapidi grazie all’Intelligenza artificiale? Ecco in che modo

Una nuova tecnologia promette di rendere la produzione di vaccini più sicura e veloce grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Si tratta della Reverse Vaccinology 3, un metodo che mira a identificare rapidamente le componenti necessarie per sviluppare immunizzanti efficaci. Questa innovazione potrebbe accelerare i processi di produzione e migliorare la precisione delle formulazioni. Al momento, si tratta di un approccio in fase di studio e sperimentazione.

(Adnkronos) – Produrre vaccini precisi in tempi record grazie (anche) all'Ia. E' la promessa della Reverse Vaccinology 3.0, tecnologia descritta su 'Nature Reviews Microbiology' in un articolo firmato da Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, Emanuele Andreano, responsabile del Laboratorio di Sierologia della stessa Fondazione, insieme a Jason McLellan dell'università del Texas, Usa. 7 "Negli ultimi 25 anni abbiamo visto evolvere profondamente il modo di sviluppare i vaccini – spiega Rappuoli – Con la Reverse Vaccinology 3.0 integriamo genomica, immunologia e intelligenza artificiale per identificare antigeni e progettare vaccini in modo molto più rapido e razionale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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