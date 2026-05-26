Ita vara l’intesa col gruppo Sabre

Ita Airways e Sabre Corporation hanno firmato un accordo per la distribuzione di contenuti Ndc, la nuova tecnologia di distribuzione delle compagnie aeree. L’intesa include anche il rinnovo dell’accordo sui contenuti tradizionali.

Ita Airways e Sabre Corporation hanno siglato un accordo strategico per la distribuzione dei contenuti Ndc (New Distribution Capability), rinnovando al tempo stesso anche l'intesa sui contenuti tradizionali. L'accordo consentirà alle agenzie di viaggio e ai tour operator collegati alla piattaforma Sabre di accedere alle offerte di Ita Airways, effettuare prenotazioni e gestire i servizi all'interno di un unico sistema operativo. La tecnologia Ndc permette alle compagnie aeree di distribuire offerte più complete e personalizzate rispetto ai tradizionali canali di vendita, includendo ad esempio servizi aggiuntivi, pacchetti e opzioni dedicate ai clienti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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