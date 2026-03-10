Il Gruppo FS e Ita Airways hanno annunciato una collaborazione che prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per semplificare le connessioni tra treni e voli. La partnership mira a eliminare le difficoltà legate alle coincidenze tradizionali, rendendo più fluido il passaggio tra i diversi mezzi di trasporto. Con questa iniziativa si apre una nuova fase per i collegamenti tra le compagnie di trasporto.

È arrivato il momento di dimenticate il vecchio concetto di coincidenza, dove è necessario controllare su Google Maps di essere in tempo. Quello che Ita Airways e Trenitalia (Gruppo FS) hanno siglato ieri a Roma non è un semplice accordo di collaborazione, ma un vero e proprio cambio di paradigma per il sistema dei trasporti nazionale, che ambisce a portare il concetto di coincidenza a un altro livello. Il Memorandum of Understanding punta a creare un ecosistema di mobilità intelligente e integrata, dove il confine tra binari e nuvole diventa invisibile grazie all'adozione dell'intelligenza artificiale e di soluzioni digitali per rimuovere ogni ostacolo al viaggiatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alleanza tra Gruppo Fs e Ita Airways. "Con l'IA per abbattere le barriere"

ITA Airways e Trenitalia (Gruppo FS) firmano Memorandum of UnderstandingRoma, 9 marzo 2026 - ITA Airways e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) volto a sviluppare un...

