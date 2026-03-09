ita airways e trenitalia gruppo fs firmano memorandum of understanding

Il 9 marzo 2026, ITA Airways e Trenitalia, entrambe aziende del Gruppo FS Italiane, hanno firmato un Memorandum of Understanding a Roma. L’accordo riguarda la collaborazione tra le due compagnie, senza dettagli sui contenuti specifici, e segna un passo importante nelle relazioni tra le due realtà del settore trasporti. La firma è stata annunciatata ufficialmente nel capoluogo italiano.

Roma, 9 marzo 2026 - ITA Airways e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) volto a sviluppare un ecosistema di intermobilità intelligente, sostenibile e sempre più integrata, fondato sull’adozione dell’intelligenza artificiale e di soluzioni digitali avanzate per rimuovere gli ostacoli per i viaggiatori. Il Memorandum è stato firmato dagli ad di ITA Airways e Trenitalia, Joerg Eberhart e Gianpiero Strisciuglio. Presenti alla firma il presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli, l’AD e DG del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e il Presidente di ITA Airways, Sandro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

