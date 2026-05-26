antitrust istruttoria su easyjet airline per pratica commerciale scorretta

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria contro una compagnia aerea per presunte pratiche commerciali scorrette legate alla procedura di acquisto online di un servizio accessorio di trasporto in stiva. L'indagine riguarda le modalità di vendita e le condizioni applicate durante il processo di acquisto attraverso il sito internet della compagnia. La procedura di verifica si concentra sui dettagli delle offerte e sulle eventuali pratiche ingannevoli o aggressive rivolte ai clienti.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti della società easyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. La società - si legge in una nota - avrebbe strutturato, sul proprio sito internet e sulla propria app - la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli eo attrezzatura sportiva, per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l’acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato. Il consumatore - si legge nella nota dell’Autorità garante della... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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