Nella notte di martedì, sono stati segnalati attacchi con missili nel nord di Israele, mentre l'IDF ha colpito obiettivi a Teheran e Beirut. Sono state udite esplosioni a Dubai e Doha. Intanto, in Europa si è espresso un rifiuto alle richieste di Trump riguardo alla gestione dello stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti e Israele hanno condotto operazioni contro l'Iran.

(Luca Angelini) «L’Europa non fa parte di questa guerra. Non abbiamo iniziato noi questa guerra e gli obiettivi politici non sono chiari». Le parole dette ieri da Kaja Kallas, Alta rappresentante per la politica estera Ue, sul conflitto in Iran, sono già piuttosto chiare. Forse, però, ce ne sono di ancora più stringate ed efficaci per riassumere come è stato interpretato, in Europa ma non solo, l’appello del presidente americano a un gruppo di Paesi (la coalizione dei non volenterosi, qualcuno l’ha subito ribattezzata) perché diano una mano agli Stati Uniti per riaprire al traffico navale lo Stretto di Hormuz. Sono quelle della vignetta dedicata da Ellekappa a un Donald Trump furioso: «Guardate che casino ho combinato! Adesso venite tutti qui e rimettete subito a posto!». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Notte di missili sul nord di Israele, l'Idf colpisce Teheran e Beirut. Esplosioni a Dubai e Doha | Hormuz, l'Europa dice no a Trump

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