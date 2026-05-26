Islam e Occidente | quale confronto? | convegno al San Paolo Palace
Si svolge al San Paolo Palace il convegno intitolato “Islam e Occidente: quale confronto?”, organizzato dal coordinamento I.A.C. - Incontri Aperti alla città. L’evento affronta le relazioni tra il mondo islamico e l’Occidente, con interventi e discussioni sul tema. La giornata prevede interventi di esperti e rappresentanti di diverse realtà, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità dell’iniziativa.
“Islam-Occidente: quale confronto?” è il tema proposto dal coordinamento I.A.C.- Incontri Aperti alla città. L’evento si terrà venerdì 29 maggio 2026 alle ore 18 al San Paolo Palace Hotel. La tematica sarà trattata a partire dalla discussione sul volume di recente pubblicazione “Mediterraneo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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