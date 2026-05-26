Islam e Occidente | quale confronto? | convegno al San Paolo Palace

Notizia in breve

Si svolge al San Paolo Palace il convegno intitolato “Islam e Occidente: quale confronto?”, organizzato dal coordinamento I.A.C. - Incontri Aperti alla città. L’evento affronta le relazioni tra il mondo islamico e l’Occidente, con interventi e discussioni sul tema. La giornata prevede interventi di esperti e rappresentanti di diverse realtà, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità dell’iniziativa.