L’Occidente senza bussola | in quale mondo viviamo?

In molti paesi occidentali si osserva un crescente senso di incertezza, legato alla percezione di una mancanza di direzione da parte di governi e istituzioni. Questa situazione si manifesta con difficoltà nel prevenire crisi e tensioni che coinvolgono la convivenza civile. La mancanza di risposte efficaci e coordinamento tra le autorità ha portato a un rafforzarsi di problemi sociali, economici e politici, contribuendo a uno scenario di instabilità diffusa.

Siamo di fronte ad un dramma che sembra diffuso e consolidato a causa dell’incapacità manifesta degli Stati, dei governi e delle istituzioni che dovrebbero prevenire ed evitare le sciagure che da tempo minacciano la convivenza e coesistenza pacifica. L’egemonia culturale politica ed economica dominata dall’ Occidente capitalistico è progressivamente svanita e vanificata, sempre meno in grado di restare un punto di riferimento credibile ed efficace per sè stessa e per il resto del mondo. La Nato, ci ha condizionati alle scelte dominatrici ed egemoniche statunitensi, impoverendo ed depotenziando ogni elaborazione e ricerca autonoma, in tutti i campi dalla ricerca scientifica, industriale, alle nuove tecnologie telematiche, comunicative, finanziarie, alla dipendenza energetica, all’industria difensiva e militare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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