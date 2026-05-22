confronto fra confindustria e intesa san paolo

Nelle ultime settimane si è svolto un incontro tra rappresentanti di Confindustria e di Intesa Sanpaolo, focalizzato sugli scenari internazionali e sulle sfide che le imprese devono affrontare attualmente. Durante l'incontro sono stati analizzati i rischi legati alle tensioni geopolitiche e alle variazioni nei mercati finanziari. Sono stati discussi anche i strumenti disponibili per sostenere le aziende nel contesto economico attuale, con particolare attenzione alle opportunità di finanziamento e alle strategie di gestione del rischio.

Un confronto sui nuovi scenari internazionali e sulle sfide che pongono oggi alle imprese del territorio: Confindustria Romagna e Intesa Sanpaolo si sono confrontate a Ravenna con le imprese del territorio, per approfondire l’ambito in cui operano oggi le aziende romagnole, con un focus sull’importanza degli investimenti come leva strategica di competitività in un quadro incerto e in continuo mutamento. Lo scenario di riferimento è stato tratteggiato dai rispettivi Centri Studi, che hanno fatto il punto sugli impatti delle tensioni internazionali e delle politiche commerciali restrittive poste in essere nell’ultimo anno, sul costo delle materie prime e sulle valutazioni di mercati alternativi considerati per la diversificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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