Un episodio di violenza domestica si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Ischia, in via Spinesante. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito la figlia di 36 anni, riducendola in fin di vita. La donna ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

Un brutale episodio di violenza domestica si è consumato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggi, a Ischia in via Spinesante, dove i carabinieri hanno arrestato un 58enne del posto con l’accusa di tentato omicidio ai danni della figlia 36enne. L’intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta aggressione all’interno dell’abitazione familiare. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna in condizioni gravissime, con evidenti lesioni e fratture al volto e al corpo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 36enne sarebbe stata picchiata dal padre anche in presenza della madre, una donna di 57 anni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ischia. Orrore in famiglia, padre massacra di botte la figlia e la riduce in fin di vita, arrestato

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