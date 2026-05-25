Un uomo ha picchiato la figlia con calci e pugni all’interno dell’abitazione di famiglia, lasciandola in condizioni critiche. La ragazza è stata trovata con gravi ferite e trasportata in ospedale. La polizia ha arrestato il padre, che è stato portato in carcere. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. La giovane è in prognosi riservata.

Avrebbe picchiato la figlia con calci e pugni, fino a ridurla in fin di vita, all'interno dell'abitazione di famiglia. È quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti oggi a Forio, uno dei sei comuni dell'isola di Ischia, dove un uomo di 58 anni è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe avvenuta sotto gli occhi della moglie dell'uomo, madre della vittima, che non sarebbe riuscita a fermare la violenza. Dopo l'allarme, i carabinieri hanno rintracciato il presunto aggressore ancora nei pressi della casa e lo hanno bloccato. Le condizioni... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Orrore a Ischia: picchia la figlia e la riduce in fin di vita

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